Informations pratiques

Saint-Didier-en-Velay

Vides-Maisons43140

Dans toute la ville Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 08:30:00

fin : 2026-09-12 16:30:00

Date(s) :

2026-09-12

Les vides-maisons43140 reviennent à Saint-Didier-en-Velay !

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Dans toute la ville Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 83 59 70 49 videsmaisons43140@gmail.com

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English :

House Clearances 43140 are back in Saint-Didier-en-Velay!

L’événement Vides-Maisons43140 Saint-Didier-en-Velay a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Loire Semène