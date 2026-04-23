Saint-Didier-en-Velay

Don du sang

Salle polyvalente de la Péchoire Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 15:30:00

fin : 2026-08-12 19:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Prendre rendez-vous sur le site https://dondesang.efs.sante.fr/.

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Salle polyvalente de la Péchoire Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 14 07

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English :

To make an appointment, visit https://dondesang.efs.sante.fr/.

L’événement Don du sang Saint-Didier-en-Velay a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Loire Semène