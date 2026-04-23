Don du sang Saint-Didier-en-Velay
Don du sang Saint-Didier-en-Velay mercredi 12 août 2026.
Saint-Didier-en-Velay
Don du sang
Salle polyvalente de la Péchoire Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 15:30:00
fin : 2026-08-12 19:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Prendre rendez-vous sur le site https://dondesang.efs.sante.fr/.
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Salle polyvalente de la Péchoire Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 14 07
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English :
To make an appointment, visit https://dondesang.efs.sante.fr/.
L’événement Don du sang Saint-Didier-en-Velay a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Loire Semène
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