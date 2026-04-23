Course Les Pavés Saint-Didier Saint-Didier-en-Velay
Course Les Pavés Saint-Didier Saint-Didier-en-Velay dimanche 27 septembre 2026.
Saint-Didier-en-Velay
Course Les Pavés Saint-Didier
Gymnase Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Organisé par l’association Le Secret de Camille. Départ du gymnase.
Venez nombreux partager ce moment sportif, convivial et solidaire !
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Gymnase Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes lesecretdecamille@outlook.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Organized by the association Le Secret de Camille. Departure from the gymnasium.
Come one, come all to share this sporting, friendly and supportive event!
L’événement Course Les Pavés Saint-Didier Saint-Didier-en-Velay a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Loire Semène
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