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Course Les Pavés Saint-Didier Saint-Didier-en-Velay

Course Les Pavés Saint-Didier Saint-Didier-en-Velay dimanche 27 septembre 2026.

Adresse : Gymnase

Ville : 43140 Saint-Didier-en-Velay

Département : Haute-Loire

Début : dimanche 27 septembre 2026

Fin : dimanche 27 septembre 2026

Tarif :

Saint-Didier-en-Velay

Course Les Pavés Saint-Didier

Gymnase Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-27

Organisé par l’association Le Secret de Camille. Départ du gymnase.

Venez nombreux partager ce moment sportif, convivial et solidaire !
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Gymnase Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes   lesecretdecamille@outlook.fr

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English :

Organized by the association Le Secret de Camille. Departure from the gymnasium.

Come one, come all to share this sporting, friendly and supportive event!

L’événement Course Les Pavés Saint-Didier Saint-Didier-en-Velay a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Loire Semène

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