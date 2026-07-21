La nuit des Dés’idériens soirée d’initiation aux jeux de plateau Place de la Halle Saint-Didier-en-Velay
vendredi 4 septembre 2026 · Place de la Halle · Saint-Didier-en-Velay
Informations pratiques
Saint-Didier-en-Velay
La nuit des Dés’idériens soirée d’initiation aux jeux de plateau
Place de la Halle Les halles Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 19:00:00
fin : 2026-09-04
Date(s) :
2026-09-04
Vous aimez les jeux de société ou souhaitez en découvrir de nouveaux ? Venez partager une soirée conviviale, ludique et ouverte à tous !
.
Place de la Halle Les halles Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 14 07 mairie@saint-didier.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Do you enjoy board games or want to discover some new ones? Come join us for a fun, friendly evening that’s open to everyone!
L’événement La nuit des Dés’idériens soirée d’initiation aux jeux de plateau Saint-Didier-en-Velay a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Loire Semène
À voir aussi à Saint-Didier-en-Velay (Haute-Loire)
- Le Dépôt fête ses 2 ans ! Saint-Didier-en-Velay 7 août 2026
- Don du sang Saint-Didier-en-Velay 12 août 2026
- Observation de l’éclipse solaire Mairie Saint-Didier-en-Velay Saint-Didier-en-Velay 12 août 2026
- Grand vide-grenier Saint-Didier-en-Velay 22 août 2026
- Forum des associations Gymnase Saint-Didier-en-Velay 5 septembre 2026