La nuit des Dés’idériens soirée d’initiation aux jeux de plateau Place de la Halle Saint-Didier-en-Velay

vendredi 4 septembre 2026 · Place de la Halle · Saint-Didier-en-Velay

Informations pratiques

Saint-Didier-en-Velay

La nuit des Dés’idériens soirée d’initiation aux jeux de plateau

Place de la Halle Les halles Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04 19:00:00

fin : 2026-09-04

Date(s) :

2026-09-04

Vous aimez les jeux de société ou souhaitez en découvrir de nouveaux ? Venez partager une soirée conviviale, ludique et ouverte à tous !

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Place de la Halle Les halles Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 14 07 mairie@saint-didier.com

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English :

Do you enjoy board games or want to discover some new ones? Come join us for a fun, friendly evening that’s open to everyone!

L’événement La nuit des Dés’idériens soirée d’initiation aux jeux de plateau Saint-Didier-en-Velay a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Loire Semène