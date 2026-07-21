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La nuit des Dés’idériens soirée d’initiation aux jeux de plateau Place de la Halle Saint-Didier-en-Velay

vendredi 4 septembre 2026 · Place de la Halle · Saint-Didier-en-Velay

Informations pratiques

Début
vendredi 4 septembre 2026
Fin
vendredi 4 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Place de la Halle
Adresse
Les halles
Ville
43140 Saint-Didier-en-Velay
Département
Haute-Loire
Tarif

Saint-Didier-en-Velay

La nuit des Dés’idériens soirée d’initiation aux jeux de plateau

Place de la Halle Les halles Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 19:00:00
fin : 2026-09-04

Date(s) :
2026-09-04

Vous aimez les jeux de société ou souhaitez en découvrir de nouveaux ? Venez partager une soirée conviviale, ludique et ouverte à tous !
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Place de la Halle Les halles Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 14 07  mairie@saint-didier.com

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English :

Do you enjoy board games or want to discover some new ones? Come join us for a fun, friendly evening that’s open to everyone!

L’événement La nuit des Dés’idériens soirée d’initiation aux jeux de plateau Saint-Didier-en-Velay a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Loire Semène

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