Informations pratiques

Saint-Didier-en-Velay

Le Dépôt fête ses 2 ans !

Bar Le Dépôt Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 19:30:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Pour célébrer cet anniversaire, Le Dépôt vous invite à une soirée repas et concert dans une ambiance conviviale et festive !

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Bar Le Dépôt Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 63 71 75 06

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English :

To celebrate this anniversary, Le Dépôt invites you to an evening of dinner and a concert in a warm and festive atmosphere!

L’événement Le Dépôt fête ses 2 ans ! Saint-Didier-en-Velay a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme Loire Semène