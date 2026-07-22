Le Dépôt fête ses 2 ans ! Saint-Didier-en-Velay
vendredi 7 août 2026 · Saint-Didier-en-Velay
Informations pratiques
Saint-Didier-en-Velay
Le Dépôt fête ses 2 ans !
Bar Le Dépôt Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:30:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Pour célébrer cet anniversaire, Le Dépôt vous invite à une soirée repas et concert dans une ambiance conviviale et festive !
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Bar Le Dépôt Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 63 71 75 06
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English :
To celebrate this anniversary, Le Dépôt invites you to an evening of dinner and a concert in a warm and festive atmosphere!
L’événement Le Dépôt fête ses 2 ans ! Saint-Didier-en-Velay a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme Loire Semène
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