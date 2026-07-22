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AGENDA · Saint-Didier-en-Velay

Le Dépôt fête ses 2 ans ! Saint-Didier-en-Velay

vendredi 7 août 2026 · Saint-Didier-en-Velay

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
Bar Le Dépôt
Ville
43140 Saint-Didier-en-Velay
Département
Haute-Loire
Tarif

Saint-Didier-en-Velay

Le Dépôt fête ses 2 ans !

Bar Le Dépôt Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:30:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Pour célébrer cet anniversaire, Le Dépôt vous invite à une soirée repas et concert dans une ambiance conviviale et festive !
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Bar Le Dépôt Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 63 71 75 06 

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English :

To celebrate this anniversary, Le Dépôt invites you to an evening of dinner and a concert in a warm and festive atmosphere!

L’événement Le Dépôt fête ses 2 ans ! Saint-Didier-en-Velay a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme Loire Semène

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