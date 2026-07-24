Découverte de la sophrologie Jardin des sens Saint-Didier-en-Velay

Informations pratiques

Saint-Didier-en-Velay

Découverte de la sophrologie

Jardin des sens 6 rue Mercière Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 14:00:00

fin : 2026-09-18 18:00:00

Date(s) :

2026-09-11 2026-09-18

Et si vous preniez un moment rien qu’à vous ?



Le jardin des sens vous propose une offre découverte de sophrologie animée par Damien Gonthier, sophrologue.

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Jardin des sens 6 rue Mercière Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 26 17 97 16

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English :

How about taking a moment just for yourself?

Le Jardin des Sens is offering an introductory session on sophrology led by Damien Gonthier, a sophrologist.

L’événement Découverte de la sophrologie Saint-Didier-en-Velay a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme Loire Semène