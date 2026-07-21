Observation de l’éclipse solaire Mairie Saint-Didier-en-Velay Saint-Didier-en-Velay

Informations pratiques

Saint-Didier-en-Velay

Observation de l’éclipse solaire

Mairie Saint-Didier-en-Velay 2 boulevard de Pélissac Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 18:45:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Le mercredi 12 août, venez vivre un moment exceptionnel en observant l’éclipse solaire dans un cadre privilégié.

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Mairie Saint-Didier-en-Velay 2 boulevard de Pélissac Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 14 07 mairie@saint-didier.com

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English :

On Wednesday, August 12, come enjoy a truly special experience as you watch the solar eclipse in a unique setting.

L’événement Observation de l’éclipse solaire Saint-Didier-en-Velay a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Loire Semène