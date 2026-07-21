Observation de l’éclipse solaire Mairie Saint-Didier-en-Velay Saint-Didier-en-Velay
mercredi 12 août 2026 · Mairie Saint-Didier-en-Velay · Saint-Didier-en-Velay
Informations pratiques
Saint-Didier-en-Velay
Observation de l’éclipse solaire
Mairie Saint-Didier-en-Velay 2 boulevard de Pélissac Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 18:45:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Le mercredi 12 août, venez vivre un moment exceptionnel en observant l’éclipse solaire dans un cadre privilégié.
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Mairie Saint-Didier-en-Velay 2 boulevard de Pélissac Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 14 07 mairie@saint-didier.com
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English :
On Wednesday, August 12, come enjoy a truly special experience as you watch the solar eclipse in a unique setting.
L’événement Observation de l’éclipse solaire Saint-Didier-en-Velay a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Loire Semène
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