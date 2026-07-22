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Visite guidée nocturne et mystérieuse de Saint-Didier-en-Velay Mairie Saint-Didier-en-Velay Saint-Didier-en-Velay

vendredi 11 septembre 2026 · Mairie Saint-Didier-en-Velay · Saint-Didier-en-Velay

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Mairie Saint-Didier-en-Velay
Adresse
2 boulevard de Pélissac
Ville
43140 Saint-Didier-en-Velay
Département
Haute-Loire
Tarif

Saint-Didier-en-Velay

Visite guidée nocturne et mystérieuse de Saint-Didier-en-Velay

Mairie Saint-Didier-en-Velay 2 boulevard de Pélissac Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 20:30:00
fin : 2026-09-11

Date(s) :
2026-09-11

Et si vous redécouvriez Saint-Didier-en-Velay à la lueur de la nuit ?
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Mairie Saint-Didier-en-Velay 2 boulevard de Pélissac Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 14 07  mairie@saint-didier.com

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English :

What if you rediscovered Saint-Didier-en-Velay in the glow of the night?

L’événement Visite guidée nocturne et mystérieuse de Saint-Didier-en-Velay Saint-Didier-en-Velay a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme Loire Semène

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