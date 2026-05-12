[MOIS DE LA RANDO] Balade commentée sur la Balade de l’Histoire de la Terre Faubourg de la Péchoire Saint-Didier-en-Velay

Saint-Didier-en-Velay

[MOIS DE LA RANDO] Balade commentée sur la Balade de l’Histoire de la Terre

Faubourg de la Péchoire Espace Régis Vidal devant le vestiaire Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 14:00:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

L’association Balade de l’Histoire de la Terre vous propose une balade commentée sur la balade éponyme.



Sur réservation auprès de l’office de tourisme.

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Faubourg de la Péchoire Espace Régis Vidal devant le vestiaire Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 87 61 92 baladehistoireterre43@gmail.com

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English :

The Balade de l’Histoire de la Terre association offers a guided tour of the eponymous walk.



Bookings required at the tourist office.

L’événement [MOIS DE LA RANDO] Balade commentée sur la Balade de l’Histoire de la Terre Saint-Didier-en-Velay a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Loire Semène