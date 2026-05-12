[MOIS DE LA RANDO] Balade commentée sur la Balade de l’Histoire de la Terre Faubourg de la Péchoire Saint-Didier-en-Velay
[MOIS DE LA RANDO] Balade commentée sur la Balade de l’Histoire de la Terre Faubourg de la Péchoire Saint-Didier-en-Velay dimanche 4 octobre 2026.
Saint-Didier-en-Velay
[MOIS DE LA RANDO] Balade commentée sur la Balade de l’Histoire de la Terre
Faubourg de la Péchoire Espace Régis Vidal devant le vestiaire Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 14:00:00
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
L’association Balade de l’Histoire de la Terre vous propose une balade commentée sur la balade éponyme.
Sur réservation auprès de l’office de tourisme.
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Faubourg de la Péchoire Espace Régis Vidal devant le vestiaire Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 87 61 92 baladehistoireterre43@gmail.com
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English :
The Balade de l’Histoire de la Terre association offers a guided tour of the eponymous walk.
Bookings required at the tourist office.
L’événement [MOIS DE LA RANDO] Balade commentée sur la Balade de l’Histoire de la Terre Saint-Didier-en-Velay a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Loire Semène
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