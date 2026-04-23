Saint-Didier-en-Velay

Fête patronale

Place Foch Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-27

Date(s) :

2026-07-25

Organisé par le GLAD. Feu d’artifice proposé par la mairie tiré le dimanche 26 juillet au soir.

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Place Foch Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes glad43140@gmail.com

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English :

Organized by GLAD. Fireworks display on Sunday evening, July 26.

L’événement Fête patronale Saint-Didier-en-Velay a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Loire Semène