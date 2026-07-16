Atelier : manuscrits et incunables, Médiathèque Pierre Fanlac, Périgueux
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Pierre Fanlac · Périgueux
Informations pratiques
Atelier : manuscrits et incunables Samedi 19 septembre, 11h00 Médiathèque Pierre Fanlac Dordogne
Gratuit. Sur réservation. Limité à 10 personnes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
En une heure, découvrez l’art et l’artisanat du manuscrit médiéval à travers les manuscrits enluminés de la médiathèque Pierre-Fanlac.
Cette rencontre abordera les différentes étapes de leur production, depuis la préparation du parchemin jusqu’à la reliure, en passant par l’encre, les écritures, le scriptorium et l’enluminure.
En conclusion, la transition vers l’imprimé sera évoquée à travers les incunables de la collection.
Médiathèque Pierre Fanlac 12 avenue Georges-Pompidou, 24000 Périgueux Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05 53 45 65 45 https://www.perigueux-mediatheque.fr/ [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@perigueux.fr »}] Créée en 1809, la bibliothèque municipale de Périgueux accueille les collections confisquées à la Révolution auprès des institutions religieuses dissoutes et des émigrés. Les différentes acquisitions, dons, legs ont permis l’enrichissement de la bibliothèque qui est aujourd’hui, avec Bordeaux et Pau, une des trois bibliothèques municipales classées d’Aquitaine, en raison de la richesse de ses fonds anciens et patrimoniaux.
En une heure, découvrez l’art et l’artisanat du manuscrit médiéval à travers les manuscrits enluminés de la médiathèque Pierre-Fanlac.
©Médiathèque Pierre Fanlac
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