Atelier Maquette : Construire un lakou, Centre culturel Rémy Nainsouta, Pointe-à-Pitre

Informations pratiques

Atelier Maquette : Construire un lakou Vendredi 18 septembre, 09h00, 14h00 Centre culturel Rémy Nainsouta Guadeloupe

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T15:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T20:00:00+02:00 – 2026-09-18T22:30:00+02:00

Le Lakou est une trame urbaine en voie de disparition. Alors viens immortaliser son aménagement en t’amusant !

Pendant cet atelier le public scolaire pourra monter la maquette d’un Lakou guadeloupéen, assisté d’un guide-conférencier du service patrimoine de la ville de Pointe-à-PItre et des intervenants du CAUE.

Centre culturel Rémy Nainsouta Bd Légitimus 97110 P Pointe-à-Pitre 97110 Bergevin – Henri IV Guadeloupe Guadeloupe 0690.31.87.52 [{« type »: « phone », « value »: « 0690318752 »}, {« type »: « email », « value »: « rosy.jalcebambuck@ville-pointeapitre.fr »}]

Le Lakou est une trame urbaine en voie de disparition. Alors viens immortaliser son aménagement en t’amusant !

©Alain Thétis