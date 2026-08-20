Atelier Maquette : Construire un lakou, Centre culturel Rémy Nainsouta, Pointe-à-Pitre
vendredi 18 septembre 2026 · Centre culturel Rémy Nainsouta · Pointe-à-Pitre
Informations pratiques
Atelier Maquette : Construire un lakou Vendredi 18 septembre, 09h00, 14h00 Centre culturel Rémy Nainsouta Guadeloupe
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T15:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T20:00:00+02:00 – 2026-09-18T22:30:00+02:00
Le Lakou est une trame urbaine en voie de disparition. Alors viens immortaliser son aménagement en t’amusant !
Pendant cet atelier le public scolaire pourra monter la maquette d’un Lakou guadeloupéen, assisté d’un guide-conférencier du service patrimoine de la ville de Pointe-à-PItre et des intervenants du CAUE.
Centre culturel Rémy Nainsouta Bd Légitimus 97110 P Pointe-à-Pitre 97110 Bergevin – Henri IV Guadeloupe Guadeloupe 0690.31.87.52 [{« type »: « phone », « value »: « 0690318752 »}, {« type »: « email », « value »: « rosy.jalcebambuck@ville-pointeapitre.fr »}]
Le Lakou est une trame urbaine en voie de disparition. Alors viens immortaliser son aménagement en t’amusant !
©Alain Thétis
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