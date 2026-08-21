LAKOU, Ville de Pointe-à-Pitre, Pointe-à-Pitre

Informations pratiques

LAKOU Vendredi 18 septembre, 09h00, 14h00 Ville de Pointe-à-Pitre Guadeloupe

Limité à 20 élèves

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T15:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T20:00:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00

Atelier pédagogique destinée à faire découvrir l’évolution de l’aménagement et l’organisation des « Lakou » en millieu rurales et urbaines. Les matériaux, les techniques de constructions et les métiers liés à la construction de case créole, l’habitation traditionnnel des « Lakou ».

Ville de Pointe-à-Pitre la ville – 97110 Pointe-à-Pitre Pointe-à-Pitre 97110 Lauricisque Guadeloupe Guadeloupe [{« type »: « link », « value »: « http://www.caue971.org »}]

Atelier pédagogique destinée à faire découvrir l’évolution de l’aménagement et l’organisation des « Lakou » en millieu rurales et urbaines. Les matériaux, les techniques de constructions et les métiers…

©CAUE971