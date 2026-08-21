Exposition de Photographies, Centre culturel Rémy Nainsouta, Pointe-à-Pitre
vendredi 18 septembre 2026 · Centre culturel Rémy Nainsouta · Pointe-à-Pitre
Informations pratiques
Exposition de Photographies 18 et 19 septembre Centre culturel Rémy Nainsouta Guadeloupe
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T15:00:00+02:00 – 2026-09-18T23:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T01:00:00+02:00
Gérard Poirier, photographe professionnel portraitiste basé en Guadeloupe, met son expertise au service de Pointe-à-Pitre. Spécialiste de la retouche, il expose la beauté des lieux emblématiques de la ville du 18 au 25 septembre 2026.
Centre culturel Rémy Nainsouta Bd Légitimus 97110 P Pointe-à-Pitre 97110 Bergevin – Henri IV Guadeloupe Guadeloupe 0690.31.87.52
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©Gérard POIRIER
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