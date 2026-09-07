Circuit Découverte Autonome : ARCHI TOUR – De la case à nos jours, 1 rue Peynier, 97110 Pointe-à-Pitre, France, Pointe-à-Pitre
vendredi 18 septembre 2026 · 1 rue Peynier, 97110 Pointe-à-Pitre, France · Pointe-à-Pitre
Informations pratiques
Circuit Découverte Autonome : ARCHI TOUR – De la case à nos jours 18 – 20 septembre 1 rue Peynier, 97110 Pointe-à-Pitre, France Guadeloupe
Matériel à prévoir
téléphone portable avec connexion ARCHI TOUR ;
des chaussures confortables ;
une bouteille d’eau ;
une casquette et une protection solaire.
Le parcours à pied, à votre rythme. Privilégier les heures les plus fraîches de la journée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T23:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:00:00+02:00
ARCHI TOUR PLI BEL LARI
Circuit Découverte Autonome : De la case à nos jours
Partez à la découverte de l’architecture et du patrimoine pointois, à votre propre rythme !
Rendez-vous à l’entrée de la rue Peynier, point de départ du circuit découverte autonome ARCHI TOUR – De la case à nos jours.
Point de départ : entrée de la rue Peynier
Horaires : circuit libre, selon votre convenance
Durée estimée : environ 60 minutes
Conseil : privilégiez les heures les plus fraîches de la journée, évitez si possible le créneau 12 h – 14 h et pensez à vous munir d’une bouteille d’eau.
Profitez de cette balade immersive pour explorer le patrimoine architectural de la ville et découvrir Pointe-à-Pitre sous un nouvel angle !
De la case à nos jours
Le centre-ville de Pointe-à-Pitre regorge de trésors architecturaux et offre un remarquable éventail de formes et de styles, témoins des différentes périodes de son histoire.
De la case traditionnelle créole à l’architecture contemporaine, avec notamment le Mémorial ACTe et le nouveau tribunal, le parcours vous invite à découvrir les immeubles traditionnels, les maisons et villas entre cour et jardin, les constructions d’inspiration Ali Tur, ainsi que les immeubles caractéristiques des années 1970.
Cette diversité architecturale constitue un véritable atout historique, culturel et patrimonial pour Pointe-à-Pitre.
Si certaines de ces bâtisses nécessitent aujourd’hui d’être restaurées ou réhabilitées, elles conservent les traces d’un passé qui ne demande qu’à être raconté.
PLI BEL LARI, opération citoyenne et participative initiée en 2014, contribue depuis plus de dix ans à révéler et à embellir ce patrimoine.
Connectez-vous et suivez le circuit directement sur votre téléphone.
Lien d’accès au circuit découverte ARCHI TOUR :
https://plibellari.com/decouvertes/circuits/archi-tour
Pour en savoir + :
https://www.facebook.com/watch/?v=632213590725673
Participation gratuite et ouverte à tous !
Venez profiter librement de cette balade urbaine et immersive et porter un nouveau regard sur l’architecture, le patrimoine et l’histoire de Pointe-à-Pitre
1 rue Peynier, 97110 Pointe-à-Pitre, France 1 rue Peynier, 97110 Pointe-à-Pitre, France Pointe-à-Pitre 97110 Centre-Ville Guadeloupe Guadeloupe [{« link »: « https://plibellari.com/decouvertes/circuits/archi-tour »}, {« link »: « https://www.facebook.com/watch/?v=632213590725673 »}] https://www.openstreetmap.org/?mlat=16.237752&mlon=-61.537793#map=17/16.237752/-61.537793 Le bâtiment à l’angle du quai Lefebvre et de la rue Peynier est un ancien entrepôt commercial de l’usine Darboussier.
On y entreposait les tonneaux de sucre et de rhum produits par cette dernière et dont l’essentiel était destiné à l’exportation.
L’usine sucrière Darboussier fut fondée en 1867 par Jean-François Cail et Ernest Souques, cet entrepôt a été construit en 1870. Son architecture répond aux normes parasismiques de l’époque, suite au tremblement de terre de 1843. Le rez-de-chaussée est en pierres calcaires et briques recouvertes d’un enduit, l’étage étant en bois surmonté d’une toiture en tôle. La partie commerciale en maçonnerie évitait les incendies et l’étage en bois résistait aux séismes.
L’édifice est classé aux Monuments Historiques depuis 2008.
ARCHI TOUR PLI BEL LARI
©plibellari
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