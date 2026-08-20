Atelier maquettes, Château de Lourdon, Lournand

Informations pratiques

Atelier maquettes Samedi 19 septembre, 14h00 Château de Lourdon Saône-et-Loire

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Venez tester votre capacité à être un bon bâtisseur et essayez-vous à l’art de construire une église. Différentes maquettes sont installées pour permettre à chacun de découvrir les enjeux de construction d’une voûte et de comprendre l’architecture d’une église.

Au travers d’une planche de bingo, partez retrouver les éléments d’architecture dans le château…

Château de Lourdon 71250 Lournand Lournand 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté Les ruines du château occupent une plateforme trapézoïdale d’environ un hectare. Il en subsiste une partie des soubassements du mur d’enceinte, flanqué, au sud, d’une tour circulaire à demi détruite, dite tour du Pigeonnier et, au nord, de la tour de la Poudrière, dont l’étage supérieur émerge seul des remblais. Au milieu, se dressent les vestiges de deux bâtiments implantés dans le prolongement l’un de l’autre. Une tour ronde demi-hors-œuvre est adossée à l’extrémité ouest de la muraille du bâtiment oriental, laquelle supporte neuf piliers carrés de maçonnerie hauts, au maximum, de 7,50 mètres. Un cartouche aux armes de Lorraine et la date de 1586 permettent d’attribuer à Claude de Guise, abbé de Cluny, cette construction de surface imposante (13 x 40 m) connue sous le nom de « jeu de paume ».

Venez tester votre capacité à être un bon bâtisseur et vous essayez à l’art de construire une église. Différentes maquettes sont installées pour permettre à chacun de découvrir les enjeux de d’une et…

© Pah Cluny Tournus