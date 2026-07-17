Informations pratiques

Lournand

Visite Trésors de l’église de Lournand

Eglise Notre-Dame de l’Assomption Lournand Saône-et-Loire

Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 16:00:00

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-08-25

Et si on vous faisait découvrir les églises autrement que par leur architecture ? Place à la découverte des trésors que nous ne regardons jamais ! .

Eglise Notre-Dame de l’Assomption Lournand 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté pahclunytournus@yahoo.fr

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English : Visite Trésors de l’église de Lournand

L’événement Visite Trésors de l’église de Lournand Lournand a été mis à jour le 2026-07-17 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)