Visite Trésors de l’église de Lournand Lournand
mardi 25 août 2026 · Lournand
Informations pratiques
Lournand
Visite Trésors de l’église de Lournand
Eglise Notre-Dame de l’Assomption Lournand Saône-et-Loire
Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 16:00:00
fin : 2026-08-25
Date(s) :
2026-08-25
Et si on vous faisait découvrir les églises autrement que par leur architecture ? Place à la découverte des trésors que nous ne regardons jamais ! .
Eglise Notre-Dame de l’Assomption Lournand 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté pahclunytournus@yahoo.fr
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English : Visite Trésors de l’église de Lournand
L’événement Visite Trésors de l’église de Lournand Lournand a été mis à jour le 2026-07-17 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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