Atelier chant avec la Cie Répète un peu pour voir La Frange Lournand

Informations pratiques

Lournand

Atelier chant avec la Cie Répète un peu pour voir

La Frange 11 rue Verchère Lournand Saône-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 11:00:00

fin : 2026-08-01 12:30:00

Date(s) :

2026-08-01

Découvrez le chant autrement lors d’un atelier collectif animé par Jeanne, de la compagnie Répète un peu pour voir, dans le cadre du Festival de Lournand.

Pendant 1h30, explorez la voix, le souffle, le rythme et le mouvement dans une ambiance chaleureuse, ludique et sans esprit de performance.

À travers des jeux vocaux et un chant partagé, vous découvrez comment une trentaine de voix peuvent créer une énergie qu’aucune ne pourrait produire seule. Plus le groupe grandit, plus l’expérience devient forte.

Aucun prérequis n’est nécessaire l’atelier est ouvert à toutes et à tous, débutants comme chanteurs plus expérimentés.

Le billet comprend une crêpe à déguster à la guinguette du festival. Une belle occasion de participer à l’atelier le matin, puis de retrouver Jeanne sur scène avec sa compagnie lors du Festival de Lournand le soir même. .

La Frange 11 rue Verchère Lournand 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 12 49 51 camille.laupin@gmail.com

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English : Atelier chant avec la Cie Répète un peu pour voir

L’événement Atelier chant avec la Cie Répète un peu pour voir Lournand a été mis à jour le 2026-07-15 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II