visite guidée château de Lourdon, Château de Lourdon, Lournand

Informations pratiques

visite guidée château de Lourdon 19 et 20 septembre Château de Lourdon Saône-et-Loire

bonnes chaussures et animaux en laisse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Participez à une visite commentée de 1h30, vous pourrez y découvrir le château de Lourdon dans son entièreté. Cette visite commentée d’1h30, animée par des guides passionnés, vous invite à explorer les secrets de ce château chargé de légendes, niché au cœur d’un domaine préservé. Une buvette et desdouceurs vous attendent sur place !

Château de Lourdon 71250 Lournand Lournand 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté Les ruines du château occupent une plateforme trapézoïdale d’environ un hectare. Il en subsiste une partie des soubassements du mur d’enceinte, flanqué, au sud, d’une tour circulaire à demi détruite, dite tour du Pigeonnier et, au nord, de la tour de la Poudrière, dont l’étage supérieur émerge seul des remblais. Au milieu, se dressent les vestiges de deux bâtiments implantés dans le prolongement l’un de l’autre. Une tour ronde demi-hors-œuvre est adossée à l’extrémité ouest de la muraille du bâtiment oriental, laquelle supporte neuf piliers carrés de maçonnerie hauts, au maximum, de 7,50 mètres. Un cartouche aux armes de Lorraine et la date de 1586 permettent d’attribuer à Claude de Guise, abbé de Cluny, cette construction de surface imposante (13 x 40 m) connue sous le nom de « jeu de paume ».

visite commentée de 1h30 gratuite dés que groupe formé.

©castrum lordo