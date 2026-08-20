Atelier massage bébé, Médiathèque Noel Dejonghe, Templemars
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Noel Dejonghe · Templemars
Informations pratiques
Atelier massage bébé Samedi 3 octobre, 10h00 Médiathèque Noel Dejonghe Nord
Gratuit. Sur inscription. Places limitées.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00
Rencontrez une praticienne certifiée et apprenez comment masser votre bébé !
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#Nuitdesbibliotheques
Médiathèque Noel Dejonghe rue du Chevalier de la Barre 59175 Templemars Templemars 59175 Nord Hauts-de-France 03.20.58.70.82 https://www.templemars.fr/la-mediatheque/ [{« type »: « phone », « value »: « 0320587082 »}, {« type »: « email », « value »: « media.templemars@orange.fr »}]
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