Opération achat groupé de panneaux solaires à Templemars, Salle Henri Desbonnet Templemars, Templemars

Informations pratiques

Opération achat groupé de panneaux solaires à Templemars Lundi 21 septembre, 19h30 Salle Henri Desbonnet Templemars Nord

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-21T19:30:00+02:00 – 2026-09-21T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-21T19:30:00+02:00 – 2026-09-21T20:30:00+02:00

Opération achat groupé de panneaux solaires à Templemars

Cette réunion, organisée avec la commune de Templemars, est l’occasion de découvrir l’accompagnement proposé par Solaire en Nord et la MEL pour la démarche d’achat groupé de panneaux solaires : sécurisation, dimensionnement…

Lundi 21 septembre 2026 – 19h30-20h30

Réunion publique d’information

Lieu : Salle Desbonnet, rue Jules Guesde, Templemars

Inscription :https://solaire-en-nord.fr/calendrier/reunion-publique-dinformation-a-lezennes-demarche-groupee-solaire/

Animé par : Commune de Templemars / Solaire en Nord / Inhari

Salle Henri Desbonnet Templemars 4 rue Jules Guesde Templemars Templemars 59175 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://solaire-en-nord.fr/calendrier/reunion-publique-dinformation-a-lezennes-demarche-groupee-solaire/ »}] [{« link »: « https://solaire-en-nord.fr/calendrier/reunion-publique-dinformation-a-lezennes-demarche-groupee-solaire/ »}]

Réunion publique

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