Atelier matériel de puériculture Pour les futurs parents et les parents d’enfant jusqu’à 2 ans Pont-l’Abbé
lundi 6 juillet 2026 · Pont-l'Abbé
Informations pratiques
Pont-l’Abbé
Atelier matériel de puériculture Pour les futurs parents et les parents d’enfant jusqu’à 2 ans
Pont-l’Abbé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06
fin : 2026-07-06
Date(s) :
2026-07-06
Atelier Matériel de Puériculture organisé par l’association Hamac et Trampoline.
Sur inscription par téléphone ou par mail. .
Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 49 70
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English :
L’événement Atelier matériel de puériculture Pour les futurs parents et les parents d’enfant jusqu’à 2 ans Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Destination Pays Bigouden
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