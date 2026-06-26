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AGENDA · Pont-l'Abbé

Atelier matériel de puériculture Pour les futurs parents et les parents d’enfant jusqu’à 2 ans Pont-l’Abbé

lundi 6 juillet 2026 · Pont-l'Abbé

Informations pratiques

Début
lundi 6 juillet 2026
Fin
lundi 6 juillet 2026
Ville
29120 Pont-l'Abbé
Département
Finistère
Tarif

Pont-l’Abbé

Atelier matériel de puériculture Pour les futurs parents et les parents d’enfant jusqu’à 2 ans

Pont-l’Abbé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06
fin : 2026-07-06

Date(s) :
2026-07-06

Atelier Matériel de Puériculture organisé par l’association Hamac et Trampoline.

Sur inscription par téléphone ou par mail.   .

Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 49 70 

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English :

L’événement Atelier matériel de puériculture Pour les futurs parents et les parents d’enfant jusqu’à 2 ans Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Destination Pays Bigouden

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