Dédicace de Nicolas Grebil Pont-l’Abbé
Dédicace de Nicolas Grebil Pont-l’Abbé mercredi 1 juillet 2026.
Pont-l’Abbé
Dédicace de Nicolas Grebil
42 Place de la République Pont-l’Abbé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-07-01
Date(s) :
2026-07-01
Nicolas Grebil est illustrateur jeunesse, il présentera les 2 tomes de sa BD l’Île de Minuit parue chez Dupuis.
Aux amateurs de jeux de piste, cette série à suspense est pour vous !
Lylian est au scénario, déjà croisé à travers les pages de La Quête d’Ewilan et Ellana !
LE PITCH
Quatre enfants se réveillent sur une île déserte et doivent obéir aux ordres d’un mystérieux automate. Dans ce huis clos, suivre le groupe et rester dans le rang s’avère cruellement difficile le moindre écart est puni sans pitié par la machine. Face à la rigueur de l’automate et à la rencontre d’autres inconnus, la solidarité et les amitiés des quatre héros vont être mises à rude épreuve. .
42 Place de la République Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 30 95
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English :
L’événement Dédicace de Nicolas Grebil Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Destination Pays Bigouden
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