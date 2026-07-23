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AGENDA · Chalais

Atelier Médiathèque Chalais atelier peinture par Brigitte Voisin Médiathèque Chalais

mercredi 5 août 2026 · Médiathèque · Chalais

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Lieu
Médiathèque
Adresse
37 rue de Barbezieux
Ville
16210 Chalais
Département
Charente
Tarif

Chalais

Atelier Médiathèque Chalais atelier peinture par Brigitte Voisin

Médiathèque 37 rue de Barbezieux Chalais Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05
fin : 2026-08-19

Date(s) :
2026-08-05 2026-08-19

Dans cet atelier, vous découvrirez différentes techniques de peinture aquarelle, huile, pastel sec dans une approche créative accessible à tous! deux créneaux 6/8 et 8/12!
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Médiathèque 37 rue de Barbezieux Chalais 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 98 67 00  mediathequechalais16@wanadoo.fr

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English : Atelier Médiathèque Chalais atelier peinture par Brigitte Voisin

In this workshop, you’ll discover various painting techniques watercolour, oil and dry pastels through a creative approach that’s accessible to everyone!

L’événement Atelier Médiathèque Chalais atelier peinture par Brigitte Voisin Chalais a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de tourisme du Sud Charente

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