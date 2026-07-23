Atelier Médiathèque Chalais atelier peinture par Brigitte Voisin Médiathèque Chalais
mercredi 5 août 2026 · Médiathèque · Chalais
Informations pratiques
Chalais
Atelier Médiathèque Chalais atelier peinture par Brigitte Voisin
Médiathèque 37 rue de Barbezieux Chalais Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-05 2026-08-19
Dans cet atelier, vous découvrirez différentes techniques de peinture aquarelle, huile, pastel sec dans une approche créative accessible à tous! deux créneaux 6/8 et 8/12!
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Médiathèque 37 rue de Barbezieux Chalais 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 98 67 00 mediathequechalais16@wanadoo.fr
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English : Atelier Médiathèque Chalais atelier peinture par Brigitte Voisin
In this workshop, you’ll discover various painting techniques watercolour, oil and dry pastels through a creative approach that’s accessible to everyone!
L’événement Atelier Médiathèque Chalais atelier peinture par Brigitte Voisin Chalais a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de tourisme du Sud Charente
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