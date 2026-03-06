Concert sous les étoiles Rock Apologie La Font des Ânes Chalais

Concert sous les étoiles Rock Apologie

La Font des Ânes AU JARDIN DE MARIE Chalais Dordogne

Des Stones à aujourd’hui

DEEP PURPLE, ACDC, CRÉDENCE CLEARWATER, PRINCE, JACK WHITE, … et tant d’autres titres d’artistes et de groupes légendaires.

Arrangements orchestrations par le groupe en résidence au Jardin de Marie, avec aussi des invités musiciens des groupes Home Made et Maniolia réunis autour de Philipp ADAM. Un fantastique moment de partage musical vous attend.

Un nouveau décors sera créé pour ce concert une surprise de formes, de couleurs, d’images projetées et de sons. .

La Font des Ânes AU JARDIN DE MARIE Chalais 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 63 51 58

