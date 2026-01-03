Évènement Des dinosaures sous les vignes Médiathèque Chalais

Évènement Des dinosaures sous les vignes

Médiathèque 37 rue de Barbezieux Chalais Charente

Début : 2026-06-12 19:00:00

fin : 2026-06-12 20:00:00

Date(s) :

2026-06-12

Dans le cadre de l’événement La Science se livre , découvrez les fruits de la chance et du travail acharné d’équipes scientifiques.

Médiathèque 37 rue de Barbezieux Chalais 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 98 67 00 mediathequechalais16@wanadoo.fr

English : Évènement Des dinosaures sous les vignes

As part of the event ‘Science Takes the Floor’, discover the results of both chance and hard work by scientific teams.

