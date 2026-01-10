Spectacle Le tribunal des règlements de contes à l’Espace Arc en Ciel de Chalais Espace Arc en Ciel Chalais
Spectacle Le tribunal des règlements de contes à l’Espace Arc en Ciel de Chalais
Espace Arc en Ciel 1A Rue Victor Hugo Chalais Charente
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2026-06-19 21:00:00
fin : 2026-06-19
2026-06-19
Le tribunal des règlements de contes demande d’innocenter ou de condamner le loup, après un défilé de témoins tout droit sortis des histoires de notre enfance.
Espace Arc en Ciel 1A Rue Victor Hugo Chalais 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 07 13 53
English : Spectacle Le tribunal des règlements de contes à l’Espace Arc en Ciel de Chalais
The ‘fairy tale court’ asks to acquit or convict the wolf, after a parade of witnesses straight out of the stories of our childhood.
