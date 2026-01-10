Spectacle Le tribunal des règlements de contes à l’Espace Arc en Ciel de Chalais Espace Arc en Ciel Chalais

Spectacle Le tribunal des règlements de contes à l’Espace Arc en Ciel de Chalais

Espace Arc en Ciel 1A Rue Victor Hugo Chalais Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 21:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Le tribunal des règlements de contes demande d’innocenter ou de condamner le loup, après un défilé de témoins tout droit sortis des histoires de notre enfance.

Espace Arc en Ciel 1A Rue Victor Hugo Chalais 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 07 13 53

English : Spectacle Le tribunal des règlements de contes à l’Espace Arc en Ciel de Chalais

The ‘fairy tale court’ asks to acquit or convict the wolf, after a parade of witnesses straight out of the stories of our childhood.

