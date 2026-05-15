SWEET SUMMER MOOD Concert électro Pré de chez Gabard Chalais
SWEET SUMMER MOOD Concert électro Pré de chez Gabard Chalais samedi 20 juin 2026.
Chalais
SWEET SUMMER MOOD Concert électro
Pré de chez Gabard Ancien jumping Chalais Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 14:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
À l’occasion de la Fête de la Musique 2026, Magic Mood vous invite à vivre une journée festive en plein air sur l’ancien terrain de jumping de Chalais (16) avec la SWEET SUMMER MOOD !
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Pré de chez Gabard Ancien jumping Chalais 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine
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English :
On the occasion of the Fête de la Musique 2026, Magic Mood invites you to experience a festive day outdoors on the former jumping grounds of Chalais (16) with the SWEET SUMMER MOOD!
L’événement SWEET SUMMER MOOD Concert électro Chalais a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme du Sud Charente
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