SWEET SUMMER MOOD Concert électro Pré de chez Gabard Chalais

Chalais

SWEET SUMMER MOOD Concert électro

Pré de chez Gabard Ancien jumping Chalais Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 14:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

À l’occasion de la Fête de la Musique 2026, Magic Mood vous invite à vivre une journée festive en plein air sur l’ancien terrain de jumping de Chalais (16) avec la SWEET SUMMER MOOD !

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Pré de chez Gabard Ancien jumping Chalais 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine

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English :

On the occasion of the Fête de la Musique 2026, Magic Mood invites you to experience a festive day outdoors on the former jumping grounds of Chalais (16) with the SWEET SUMMER MOOD!

L’événement SWEET SUMMER MOOD Concert électro Chalais a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme du Sud Charente