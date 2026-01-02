Concert Rachel Farmane et Les Drôlesses Musiciennes Espace Arc-En-Ciel Chalais

Concert Rachel Farmane et Les Drôlesses Musiciennes

Espace Arc-En-Ciel 1A Rue Victor Hugo Chalais Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 20:30:00

fin : 2026-06-12 22:00:00

Date(s) :

2026-06-12

Concert Rachel Farmane et Les Drôlesses Musiciennes

.

Espace Arc-En-Ciel 1A Rue Victor Hugo Chalais 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 34 09 09

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Rachel Farmane et Les Drôlesses Musiciennes

Concert Rachel Farmane and Les Drôlesses Musiciennes

L’événement Concert Rachel Farmane et Les Drôlesses Musiciennes Chalais a été mis à jour le 2026-01-02 par Office de tourisme du Sud Charente