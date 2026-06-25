Concert Dualité de Carmen à Queen château de Chalais Chalais
Concert Dualité de Carmen à Queen château de Chalais Chalais vendredi 31 juillet 2026.
Chalais
Concert Dualité de Carmen à Queen château de Chalais
Château de Chalais Chalais Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 20:30:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
La famille Théry, propriétaire du château de Chalais a le plaisir de vous convier à une soirée musicale d’exception, placée sous le signe de l’élégance et de l’émotion.
.
Château de Chalais Chalais 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 08 15 08
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Dualité de Carmen à Queen château de Chalais
The Théry family, owners of the Château de Chalais, are delighted to invite you to an exceptional evening of music, marked by elegance and emotion.
L’événement Concert Dualité de Carmen à Queen château de Chalais Chalais a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme du Sud Charente
À voir aussi à Chalais (Charente)
- Visite de la ferme des ânes Chalais 8 juillet 2026
- 2CorpsACordes Spectacle Cloître de Chalais Chalais 14 juillet 2026
- Promenade à dos d’âne sur le thème des indiens Chalais 16 juillet 2026
- Concert avec ChabiFonk Expérience Le cocon des canailles Chalais 17 juillet 2026
- Concert Duo Cziffra Chalais 18 juillet 2026