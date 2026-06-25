Concert Dualité de Carmen à Queen château de Chalais Chalais vendredi 31 juillet 2026.

Chalais

Concert Dualité de Carmen à Queen château de Chalais

Château de Chalais Chalais Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 20:30:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

La famille Théry, propriétaire du château de Chalais a le plaisir de vous convier à une soirée musicale d’exception, placée sous le signe de l’élégance et de l’émotion.

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Château de Chalais Chalais 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 08 15 08

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English : Concert Dualité de Carmen à Queen château de Chalais

The Théry family, owners of the Château de Chalais, are delighted to invite you to an exceptional evening of music, marked by elegance and emotion.

L’événement Concert Dualité de Carmen à Queen château de Chalais Chalais a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme du Sud Charente