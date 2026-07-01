Compétition de natation Chalais
vendredi 24 juillet 2026 · Chalais
Informations pratiques
Chalais
Compétition de natation
Piscine Chalais Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-24 19:00:00
fin : 2026-07-24 00:30:00
Date(s) :
2026-07-24
Venez encourager les nageurs des clubs de Réaux, Chevanceaux, La Roche-Chalais/St-Aigulin, Pons et Montmoreau/Chalais. Entére libre. Buvette, et petite restauration sur place.
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Piscine Chalais 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 66 11 02 ajm.natation@gmail.com
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English :
Come and cheer on swimmers from the Réaux, Chevanceaux, La Roche-Chalais/St-Aigulin, Pons and Montmoreau/Chalais clubs. Free entry. Refreshment bar and snacks on site.
L’événement Compétition de natation Chalais a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme du Sud Charente
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