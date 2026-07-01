Informations pratiques

Chalais

Compétition de natation

Piscine Chalais Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-24 19:00:00

fin : 2026-07-24 00:30:00

Date(s) :

2026-07-24

Venez encourager les nageurs des clubs de Réaux, Chevanceaux, La Roche-Chalais/St-Aigulin, Pons et Montmoreau/Chalais. Entére libre. Buvette, et petite restauration sur place.

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Piscine Chalais 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 66 11 02 ajm.natation@gmail.com

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English :

Come and cheer on swimmers from the Réaux, Chevanceaux, La Roche-Chalais/St-Aigulin, Pons and Montmoreau/Chalais clubs. Free entry. Refreshment bar and snacks on site.

L’événement Compétition de natation Chalais a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme du Sud Charente