Concert avec ChabiFonk Expérience Le cocon des canailles Chalais

Concert avec ChabiFonk Expérience

Le cocon des canailles 923 Route du Moulin du Touroulet Chalais Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Les trois alchimistes du ChabiFönk explorent des courants allant du rock psychédélique-progessif aux musiques électroniques des Sound System. Leur show est pointu, intense, explosif et décalé. C’est un peu comme si Pink Floyd et Hendrix, rencontraient Hilight Tribe, La P’tite Fumée, High Tone et Infected Mushroom! .

Le cocon des canailles 923 Route du Moulin du Touroulet Chalais 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 45 14 74 26

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English : Concert avec ChabiFonk Expérience

L’événement Concert avec ChabiFonk Expérience Chalais a été mis à jour le 2026-03-11 par Isle-Auvézère