Chalais

Concert Duo Cziffra

Place de l’église Chalais Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-18 16:30:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-18

Dans le cadre du dispositif Musique et Théâtre au Pays, soutenu par la Région Centre-Val de Loire, la commune de Chalais accueille un événement musical festif et accessible à tous.

Le Duo Cziffra, formé par Ludmilla Guilmault et Jean-Noël Dubois, propose un voyage musical coloré et évocateur autour du thème

Exotisme Sonorités pittoresques… musique de films

Au programme des œuvres de Satie, Debussy, Séverac, Ravel, Chopin, ainsi que des musiques de films célèbres, dans une ambiance conviviale inspirée des guinguettes et de l’esprit des fêtes rurales. Un moment à partager. Ces concerts sont pensés comme un véritable moment de rencontre ambiance chaleureuse et festive, musique accessible et vivante, quiz musical en fin de concert autour des musiques de films. Un rendez-vous idéal pour le public rural, les familles, les amateurs de musique et les curieux en quête d’émotions et de découvertes. .

Place de l’église Chalais 36370 Indre Centre-Val de Loire +33 6 58 37 84 84 phoenixarts16@gmail.com

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English :

As part of the Musique et Théâtre au Pays program, supported by the Centre-Val de Loire Region, the commune of Chalais is hosting a festive musical event open to all.

L’événement Concert Duo Cziffra Chalais a été mis à jour le 2026-04-30 par Destination Brenne