Atelier Création d’une BD Numérique! Médiathèque Chalais

Atelier Création d’une BD Numérique!

Médiathèque 37 rue de Barbezieux Chalais Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

Dans cet atelier, les jeunes découvriront comment réaliser leur propre bande dessinée.

.

Médiathèque 37 rue de Barbezieux Chalais 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 98 67 00 mediathequechalais16@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Création d’une BD Numérique!

In this workshop, young people will discover how to create their own comic strip.

L’événement Atelier Création d’une BD Numérique! Chalais a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de tourisme du Sud Charente