Atelier Création d’une BD Numérique! Médiathèque Chalais
Atelier Création d’une BD Numérique! Médiathèque Chalais mercredi 27 mai 2026.
Atelier Création d’une BD Numérique!
Médiathèque 37 rue de Barbezieux Chalais Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27
fin : 2026-05-27
Date(s) :
2026-05-27
Dans cet atelier, les jeunes découvriront comment réaliser leur propre bande dessinée.
Médiathèque 37 rue de Barbezieux Chalais 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 98 67 00 mediathequechalais16@wanadoo.fr
English : Atelier Création d’une BD Numérique!
In this workshop, young people will discover how to create their own comic strip.
