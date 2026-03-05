Répétition ouverte Eglise Saint-Martial Chalais

Répétition ouverte

Eglise Saint-Martial 23 Rue du Château Chalais Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 14:30:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Le Festival International de Musique de Chambre en Charente présente des musiciens de renommée internationale venant de toute l’Europe. Profitez au maximum de leur séjour ici et rejoignez-les pour leur répétition ouverte !

.

Eglise Saint-Martial 23 Rue du Château Chalais 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 98 67 83 chalaismusique@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Répétition ouverte

The Charente International Chamber Music Festival presents internationally renowned musicians from all over Europe. Make the most of their time here and join them for their open rehearsal!

With classes and guest teachers from Chalais College

L’événement Répétition ouverte Chalais a été mis à jour le 2026-03-05 par Office de tourisme du Sud Charente