Concert piano et cordes Festival international de Musique de chambre en Charente Eglise Saint-Martial Chalais

Concert piano et cordes Festival international de Musique de chambre en Charente

Eglise Saint-Martial, 23 Rue du Château, Chalais, Charente

24 mai 2026, 16:00

fin : 2026-05-24

2026-05-24

Le Festival International de Musique de Chambre en Charente présente des musiciens de renommée internationale venant de toute l’Europe.

+33 5 45 98 67 83
chalaismusique@gmail.com

English:

The International Chamber Music Festival in Charente presents internationally renowned musicians from all over Europe.

