Sur la piste des abeilles sauvages

place de l’église Chalais Dordogne

Début : 2026-05-24

fin : 2026-05-24

2026-05-24

Venez découvrir le jardin bourdonnant de Chalais grâce à un grand jeu ! En équipe, relevez les défis lancés par l’animateur de La Soupape Sauvage et accueillez un maximum de pollinisateurs dans votre jardin.

Dans le cadre de la Fête de la nature et de Nos habitants ont du talent .

En partenariat avec la commune. Animé par La Soupape Sauvage

Renseignements auprès du Parc 05 53 55 36 00

Gratuit .

place de l’église Chalais 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 55 36 00

English : Sur la piste des abeilles sauvages

Come and discover the buzzing garden of Chalais thanks to a great game! As a team, take up the challenges set by La Soupape Sauvage?s animator and welcome as many pollinators as possible to your garden.

L’événement Sur la piste des abeilles sauvages Chalais a été mis à jour le 2026-02-28 par PNR Périgord-Limousin