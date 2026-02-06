Exposition ‘Les dinosaures’ Médiathèque Chalais
Exposition ‘Les dinosaures’
Médiathèque 37 rue de Barbezieux Chalais Charente
Début : Vendredi 2026-05-23
fin : 2026-06-27
2026-05-23
Cette exposition vous est présentée dans le cadre de l’événement La Science se livre .
Médiathèque 37 rue de Barbezieux Chalais 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 98 67 00 mediathequechalais16@wanadoo.fr
English : Exposition ‘Les dinosaures’
This exhibition is presented as part of the event “Science on Display”.
