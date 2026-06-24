Concert Lyrique Musique sacrée, Mélodies et Airs d’Opéras De Bach à Puccini Chalais Chalais samedi 18 juillet 2026.

Chalais

Concert Lyrique Musique sacrée, Mélodies et Airs d’Opéras De Bach à Puccini Chalais

Eglise Saint Martial Chalais Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 20:00:00

fin : 2026-07-18 20:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Venez écouter de la musique sacrée, des mélodies et airs d’opéras de Bach à Puccini, interprétés par Philippe Désandré, chanteur d’opéra (basse) et Yves Meierhans au piano, servis par la belle acoustique de l’église St Martial.

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Eglise Saint Martial Chalais 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 52 57 01 nardonac@gmail.com

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English :

Come and enjoy sacred music, melodies and opera arias from Bach to Puccini, performed by Philippe Désandré, an opera singer (bass), and Yves Meierhans on the piano, set against the beautiful acoustics of St Martial’s Church.

L’événement Concert Lyrique Musique sacrée, Mélodies et Airs d’Opéras De Bach à Puccini Chalais Chalais a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme du Sud Charente