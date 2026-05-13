2CorpsACordes Spectacle Cloître de Chalais Chalais

Chalais

2CorpsACordes Spectacle

Cloître de Chalais 24 rue du château Chalais Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 17:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Cie charentaise spécialisée dans la création de spectacles aériens mêlant théâtre, danse aérienne et autres prouesses.

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Cloître de Chalais 24 rue du château Chalais 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 61 50 55 cie.vertikaos@outlook.fr

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English :

A company from the Charente region specializing in the creation of aerial shows combining theater, aerial dance and other feats.

L’événement 2CorpsACordes Spectacle Chalais a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme du Sud Charente