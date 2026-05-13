2CorpsACordes Spectacle Cloître de Chalais Chalais
2CorpsACordes Spectacle Cloître de Chalais Chalais mardi 14 juillet 2026.
Chalais
2CorpsACordes Spectacle
Cloître de Chalais 24 rue du château Chalais Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 17:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Cie charentaise spécialisée dans la création de spectacles aériens mêlant théâtre, danse aérienne et autres prouesses.
.
Cloître de Chalais 24 rue du château Chalais 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 61 50 55 cie.vertikaos@outlook.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A company from the Charente region specializing in the creation of aerial shows combining theater, aerial dance and other feats.
L’événement 2CorpsACordes Spectacle Chalais a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme du Sud Charente
À voir aussi à Chalais (Charente)
- Atelier Doublage Cinéma Médiathèque Chalais 20 mai 2026
- Burger Quizz Chalais 20 mai 2026
- Exposition ‘Les dinosaures’ Médiathèque Chalais 23 mai 2026
- Sur la piste des abeilles sauvages Chalais 24 mai 2026
- Concert piano et cordes Festival international de Musique de chambre en Charente Eglise Saint-Martial Chalais 24 mai 2026