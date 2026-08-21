Atelier médiathèque du futur, Médiathèque Simone de Beauvoir, Athis-Mons

Informations pratiques

Atelier médiathèque du futur Samedi 3 octobre, 14h00 Médiathèque Simone de Beauvoir Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T15:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T15:00:00+02:00

Les enfants construiront leue médiathèque du futur en LEGO…

Médiathèque Simone de Beauvoir 45, rue Geneviève Anthonioz De Gaulle 91200 Athis-Mons Athis-Mons 91200 Essonne Île-de-France 01 69 57 81 81 https://www.mediathequesludotheques.grandorlyseinebievre.fr [{« type »: « phone », « value »: « 01 69 57 81 81 »}]

Biblis en folie 2026

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