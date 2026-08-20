Matières à explorer – Balade et visite ludiques, Amphithéâtre Athis-Mons (parc d’Avaucourt), Athis-Mons

Informations pratiques

Matières à explorer – Balade et visite ludiques Dimanche 20 septembre, 10h30 Amphithéâtre Athis-Mons (parc d’Avaucourt) Essonne

À partir de 6 ans, gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Partez à la découverte des matériaux qui composent le centre-ville d’Athis-Mons.

Au fil d’une balade urbaine ludique, observez les façades, repérez les matériaux et découvrez leur origine ainsi que leur rôle dans l’histoire de la ville.

Prolongez votre découverte avec la visite de l’exposition « Matières à bâtir », qui invite petits et grands à mieux comprendre les matières présentes en Île-de-France et à porter un regard nouveau sur l’architecture qui nous entoure.

En partenariat avec le Conseil Municipal des Enfants d’Athis-Mons

Infos pratiques :

10h30-11h30 : Balade urbaine

11h30-12h30 : Visite ludique de l’exposition

A partir de 6 ans

Montée sur le parcours

Amphithéâtre Athis-Mons (parc d’Avaucourt) Avenue Aristide Briand, 91200 Athis-Mons Athis-Mons 91200 Essonne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/maison-de-banlieue-et-de-l-architecture/evenements/matieres-a-explorer »}, {« type »: « phone », « value »: « 0169380785 »}, {« type »: « email », « value »: « infos@maisondebanlieue.fr »}] [{« link »: « https://www.maisondebanlieue.fr/exposition-matieres-a-batir-materiaux-et-vies-batisseuses-des-sols-aux-architectures-franciliennes/ »}] Point de départ balade Maison de banlieue et de l’architecture

Circuit

©Maison de banlieue et de l’architecture