Un soupçon , dégustation cinématographique à l’aveugle, médiathèque Simone de Beauvoir, Athis-Mons

Informations pratiques

Un soupçon , dégustation cinématographique à l’aveugle 18 et 19 septembre médiathèque Simone de Beauvoir Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T19:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Un spectacle percutant sur la trace insidieuse que laissent sur nous nos films préférés.

Un soupçon est une expérience culinaire singulière qui réunit un groupe restreint de spectateurices autour d’un acteur seul. Avec cette dégustation partagée avec le public, ce passionné de cinéma nous fait découvrir les films qui l’ont construit. Mais au fil de la dégustation un doute s’installe et une personnalité se dévoile. Qu’a-t-il retenu de ces films ? Comment le cinéma façonne-t-il nos imaginaires ? Comment ces films souvent perçus comme inoffensifs en viennent-ils à influencer nos comportements et nos relations amoureuses ?

médiathèque Simone de Beauvoir 45 Rue Geneviève Anthonioz-de Gaulle 91200 Athis-Mons Athis-Mons 91200 Essonne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « liana.dechel@compagnieespacecommun.com »}]

Compagnie Espace Commun – Julien Fišera dégustation julien fisera

Mathilde Mery