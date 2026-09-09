Visite libre de l’exposition « Matières à bâtir », Maison de Banlieue et de l’Architecture, Athis-Mons

Informations pratiques

Visite libre de l’exposition « Matières à bâtir » 19 et 20 septembre Maison de Banlieue et de l’Architecture Essonne

Gratuit, entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez profiter de la réouverture de l’exposition « Matières à bâtir – matériaux et vies bâtisseuses, des sols aux architectures franciliennes ».

Les ressources de la région Île-de-France – calcaire, pierre meulière, grès, argile, gypse, sable, chanvre, paille – constituent, depuis leur extraction jusqu’à leur mise en œuvre architecturale, une entrée privilégiée vers une histoire sociale, urbaine et environnementale de la périphérie parisienne dans toute sa diversité. Cette exposition propose ainsi une histoire non exhaustive du lien entre géographie et architecture, du XIXe siècle à nos jours.

Maison de Banlieue et de l’Architecture 41 Rue Geneviève-Anthonioz-de-Gaulle 91200 Athis-Mons Athis-Mons 91200 Essonne Île-de-France 01 69 38 07 85 http://www.maisondebanlieue.fr L’association Maison de Banlieue et de l’Architecture est un centre d’interprétation de l’environnement urbain, du patrimoine en banlieue et de l’architecture, situé à Athis-Mons, sur le territoire des « Portes de l’Essonne ». Elle a pour objectif de : – sensibiliser tous les publics à l’histoire, au patrimoine, à l’architecture, au paysage… en banlieue, – développer des actions pédagogiques vers le jeune public, – enrichir et partager les connaissances sur la banlieue, – revaloriser des villes « d’art Modeste et d’histoires Simples ». Elle propose : – Des expositions thématiques permettant de mieux comprendre la fabrication et la transformation du territoire essonnien, accompagnées de publications. – Des actions culturelles ( visites, conférences, projections… autour de l’exposition en cours ou d’autres sujets, parcours patrimoniaux thématiques). – Pour les scolaires et centres loisirs: interventions en classe et visites sur le terrain ou d’expositions (gratuit pour les scolaires). – Un centre de documentation rassemblant des ouvrages, films, photographies, plans, etc. RER C (station Athis-Mons) puis 15 minutes de marche ou bus n°487 (arrêt Delalande-Pasteur) RER D (station Juvisy, sortie mairie) puis bus n°399 (arrêt centre administratif)

Visite libre

©Arthur Calame / ©calame.bureau