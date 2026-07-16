Informations pratiques

Maël-Carhaix

Atelier métal Annelise Nguyen

Etang des Sources Maël-Carhaix Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 15:00:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Annelise Nguyen expose ses oeuvres aériennes sur le site de l’Etang des Sources dans le cadre de l’exposition Au fil de L’eau . Elle propose un atelier d’initiation au travail du métal (martelage) qui s’adresse à tous. Une expérience unique. L’inscription est obligatoire. le matériel est fourni

Org. Le Chaudron des Arts .

Etang des Sources Maël-Carhaix 22340 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 37 43 54 56

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English :

L’événement Atelier métal Annelise Nguyen Maël-Carhaix a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme du Kreiz Breizh