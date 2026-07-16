UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Maël-Carhaix

Atelier métal Annelise Nguyen Maël-Carhaix

mardi 4 août 2026 · Maël-Carhaix

Informations pratiques

Début
mardi 4 août 2026
Fin
mardi 4 août 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Etang des Sources
Ville
22340 Maël-Carhaix
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Maël-Carhaix

Atelier métal Annelise Nguyen

Etang des Sources Maël-Carhaix Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 15:00:00
fin : 2026-08-04

Date(s) :
2026-08-04

Annelise Nguyen expose ses oeuvres aériennes sur le site de l’Etang des Sources dans le cadre de l’exposition Au fil de L’eau . Elle propose un atelier d’initiation au travail du métal (martelage) qui s’adresse à tous. Une expérience unique. L’inscription est obligatoire. le matériel est fourni

Org. Le Chaudron des Arts   .

Etang des Sources Maël-Carhaix 22340 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 37 43 54 56 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier métal Annelise Nguyen Maël-Carhaix a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme du Kreiz Breizh

À voir aussi à Maël-Carhaix (Côtes-d'Armor)