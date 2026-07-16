Atelier métal Annelise Nguyen Maël-Carhaix
mardi 4 août 2026 · Maël-Carhaix
Informations pratiques
Maël-Carhaix
Atelier métal Annelise Nguyen
Etang des Sources Maël-Carhaix Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 15:00:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Annelise Nguyen expose ses oeuvres aériennes sur le site de l’Etang des Sources dans le cadre de l’exposition Au fil de L’eau . Elle propose un atelier d’initiation au travail du métal (martelage) qui s’adresse à tous. Une expérience unique. L’inscription est obligatoire. le matériel est fourni
Org. Le Chaudron des Arts .
Etang des Sources Maël-Carhaix 22340 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 37 43 54 56
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English :
L’événement Atelier métal Annelise Nguyen Maël-Carhaix a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme du Kreiz Breizh
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