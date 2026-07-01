Atelier participatif les 2 Tisseuses de liens Maël-Carhaix
vendredi 24 juillet 2026 · Maël-Carhaix
Informations pratiques
Maël-Carhaix
Atelier participatif les 2 Tisseuses de liens
Etang des Sources Maël-Carhaix Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 15:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Les 2 Tisseuses de liens, qui exposent leurs Dentelles Nomades à l’Etang des Sources , proposent de créer une structure collective. Les participants apprendront quelques unes des techniques utilisées pour la création de leurs splendides installation. Ouvert à tous. Facile.
Org. Le Chaudron des Arts .
Etang des Sources Maël-Carhaix 22340 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 37 43 54 56
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English :
L’événement Atelier participatif les 2 Tisseuses de liens Maël-Carhaix a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme du Kreiz Breizh
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