[Atelier] Métal repoussé du printemps L’Inattendu Dieppe

[Atelier] Métal repoussé du printemps

L’Inattendu / 11 Avenue Normandie Sussex Dieppe Seine-Maritime

Début : 2026-03-19 19:00:00

fin : 2026-03-19 21:00:00

2026-03-19

Célébrez l’arrivée du printemps avec une parenthèse créative autour du métal repoussé.

Pendant 2 heures, offrez-vous un moment pour vous — ou à partager avec une copine, une maman, une fille, un ami, un fils, un mari… Un instant hors du quotidien placé sous le signe de la création et du partage.

Vous choisirez parmi plusieurs modèles en lien avec le thème du printemps (fleurs, insectes, nature…) et pourrez réaliser 1 à 4 créations, selon votre rythme et vos envies.

Toutes les fournitures et l’outillage sont mis à disposition durant l’atelier.

Et bien sûr, vous repartez avec vos œuvres ✨

Tarif 35€ par personne fournitures comprises

⚠️ Places limitées inscription obligatoire

Un atelier délicat et lumineux pour accueillir le printemps en beauté .

L’Inattendu / 11 Avenue Normandie Sussex Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 6 88 34 66 59

