Atelier micro-macramé Salle Anne Follezou Moëlan-sur-Mer

Moëlan-sur-Mer

Atelier micro-macramé

Salle Anne Follezou Route de Brigneau Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 10:00:00

fin : 2026-06-21 12:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Découvrez le micro-macramé et réalisez votre propre bracelet lors de cet atelier créatif. Le micro-macramé est l’art de nouer de fins fils pour créer des bijoux délicats, élégants et personnalisés.

Tout le matériel est fourni et vous repartirez avec votre création à l’issue de l’atelier.

L’atelier est maintenu à partir de 4 participants. Si ce nombre n’est pas atteint la veille au soir, il pourra être annulé et les participants seront intégralement remboursés.

21 juin 10h–12h

27 juillet 10h–12h

13 août 10h–12h .

Salle Anne Follezou Route de Brigneau Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Atelier micro-macramé Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-16 par OT QUIMPERLE LES RIAS