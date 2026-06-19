Atelier micro-macramé Salle Anne Follezou Moëlan-sur-Mer
Atelier micro-macramé Salle Anne Follezou Moëlan-sur-Mer dimanche 21 juin 2026.
Moëlan-sur-Mer
Atelier micro-macramé
Salle Anne Follezou Route de Brigneau Moëlan-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 10:00:00
fin : 2026-06-21 12:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Découvrez le micro-macramé et réalisez votre propre bracelet lors de cet atelier créatif. Le micro-macramé est l’art de nouer de fins fils pour créer des bijoux délicats, élégants et personnalisés.
Tout le matériel est fourni et vous repartirez avec votre création à l’issue de l’atelier.
L’atelier est maintenu à partir de 4 participants. Si ce nombre n’est pas atteint la veille au soir, il pourra être annulé et les participants seront intégralement remboursés.
21 juin 10h–12h
27 juillet 10h–12h
13 août 10h–12h .
Salle Anne Follezou Route de Brigneau Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Atelier micro-macramé Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-16 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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