Journée Internationale du Yoga Rue Saint-Melaine Moëlan-sur-Mer
Journée Internationale du Yoga Rue Saint-Melaine Moëlan-sur-Mer dimanche 21 juin 2026.
Moëlan-sur-Mer
Journée Internationale du Yoga
Rue Saint-Melaine Jardin Public Moëlan-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
À l’occasion du solstice d’été et de la Journée internationale du Yoga, rejoignez-nous le dimanche 21 Juin de 9h à 12h pour une pratique collective de 108 salutations au soleil, au Jardin Public de Moëlan sur Mer. Proposée par l’association November Now et guidée par Marion Renard, cette pratique traditionnelle qui célèbre le passage de saison invite au dépassement de soi, à la présence, à la connexion et à la force du groupe, dans une atmosphère bienveillante et accessible à chacun à son rythme. Venez en tenue confortable, avec votre tapis et de l’eau.
L’échauffement et les 108 salutations prendront environ 1h30-2h, et seront suivis d’une relaxation sonore.
En cas de pluie l’événement sera annulé. .
Rue Saint-Melaine Jardin Public Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 6 41 98 04 66
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English :
L’événement Journée Internationale du Yoga Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-06 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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