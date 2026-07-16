UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Plan-les-Ouates

Atelier Mieux Vivre au Naturel – Atelier de couture Upcycling, La julienne, Plan-les-Ouates

mercredi 4 novembre 2026 · La julienne · Plan-les-Ouates

Atelier Mieux Vivre au Naturel – Atelier de couture Upcycling, La julienne, Plan-les-Ouates

Informations pratiques

Début
mercredi 4 novembre 2026
Fin
mercredi 4 novembre 2026
Lieu
La julienne
Adresse
116 route de Saint-Julien
Ville
1228 Plan-les-Ouates
Tarif
CHF 10.-

Atelier Mieux Vivre au Naturel – Atelier de couture Upcycling Mercredi 4 novembre, 18h30 La julienne

CHF 10.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-04T18:30:00+01:00 – 2026-11-04T21:30:00+01:00
Fin : 2026-11-04T18:30:00+01:00 – 2026-11-04T21:30:00+01:00

Atelier de couture pour redonner vie à vos vêtements dans une atmosphère chaleureuse et conviviale.

La julienne 116 route de Saint-Julien Plan-les-Ouates 1228 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://www.plan-les-ouates.ch/pages/vivre-a-plan-les-ouates/lenvironnement/developpement-durable/ateliers-mieux-vivre-au-naturel »}, {« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/shop/ateliers-mieux-vivre-au-naturel-JSS8LYKYNX/event/1642029/ »}]
Création – Réparation & Upcycling

DR

À voir aussi à Plan-les-Ouates