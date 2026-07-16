Atelier Mieux Vivre au Naturel – Atelier de couture Upcycling, La julienne, Plan-les-Ouates
mercredi 4 novembre 2026 · La julienne · Plan-les-Ouates
Informations pratiques
Atelier Mieux Vivre au Naturel – Atelier de couture Upcycling Mercredi 4 novembre, 18h30 La julienne
CHF 10.-
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-04T18:30:00+01:00 – 2026-11-04T21:30:00+01:00
Fin : 2026-11-04T18:30:00+01:00 – 2026-11-04T21:30:00+01:00
Atelier de couture pour redonner vie à vos vêtements dans une atmosphère chaleureuse et conviviale.
La julienne 116 route de Saint-Julien Plan-les-Ouates 1228 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://www.plan-les-ouates.ch/pages/vivre-a-plan-les-ouates/lenvironnement/developpement-durable/ateliers-mieux-vivre-au-naturel »}, {« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/shop/ateliers-mieux-vivre-au-naturel-JSS8LYKYNX/event/1642029/ »}]
Création – Réparation & Upcycling
DR
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